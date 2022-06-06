Двом жителям Тернопільщини загрожує до чотирьох років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди поліцейським.

Упродовж минулих вихідних задокументовано два факти надання неправомірної вигоди співробітникам поліції – у Тернопільському та Чортківському районах. У обох випадках водії-порушники намагалися уникнути адмінвідповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

У суботу, 4 червня, під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції Тернопільського відділення поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль «Volkswagen Passat». За кермом перебував 35-річний житель Тернопільського району. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що він перебуває напідпитку.

Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події або медзакладі чоловік відмовився. Аби на нього не складали адмінпротокол, водій поклав за бронежилет патрульному 3 000 гривень. Факт надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події.

Ще один такий факт зафіксовано у Чортківському районі у неділю, 5 червня. 44-річний житель Білобожницької сільської громади за 4 000 гривень хотів вирішити питання непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем напідпитку.

Відомості за даними подіями внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Окрім цього, поліцейські склали на водіїв адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП.