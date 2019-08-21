Зловмисників, причетних до скоєння важкого злочину, поліцейські встановили. На даний час тривають слідчі дії.

19 серпня близько опівночі до поліцейських Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків місцевої районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення доправлено 56-річного жителя райцентру з важкими тілесними ушкодженнями. Через декілька годин чоловік помер.

– На місце події виїхала слідчо-оперативна група і з’ясувалося, що потерпілий напередодні розпивав алкогольні напої в компанії двох місцевих жителів. 25-річний бережанець та 46-річний житель села Павлів виявилися причетними до скоєння важкого злочину, – розповів начальник поліції Бережанщини Сергій Горяний.

Молодшого з підозрюваних поліцейським вдалося розшукати майже одразу. Проте той хуліганив та чинив непокору, – як наслідок, на нього складено два адміністративні протоколи за статтями 173 та 185 КУпАП. До слова, зловмисник уже мав проблеми із законом – був судимий в одній з європейських країн за майнові злочини.

Наступного дня на одній з вулиць райцентру правоохоронці виявили другого з нападників – 46-річного жителя села Павлів.

На даний час зловмисникам оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 121 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.