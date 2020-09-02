На Тернопільщині за добу підтверджено 200 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
На жаль, четверо людей померли. Це чоловік віком 71 рік та 70-річна жінка з Тернополя, 85 річна жителька Бережанського району та 86-річна Кременчанка.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (34 особи)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани –10
• с. Рогачин – 1
• с. Волиця – 1
• с. Котів – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Літятин – 1
Борщівський район (19 осіб):
• м. Борщів – 7
• с. Іванків – 1
• с. Худиківці – 2
• с. Шершенівка – 2
• с. Пищатинці – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Ланівці – 1
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Трибухівці – 2
• с. Пишківці – 1
• с. Сороки – 1
Гусятинський район (22 особи):
• м. Хоростків – 2
• м. Копичинці – 8
• смт Гусятин – 4
• с. Увисла– 1
• с. Оришківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Пізнанка – 2
• с. Саджівка – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
Заліщицький район (11осіб):
• с. Нагоряни – 1
• с. Зозулинці – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Лисівці – 1
• с. Дунів – 1
• с. Дзвиняч – 2
• с. Нирків – 1
• с. Попівці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• с. Максимівка – 1
• смт Вишнівець – 2
• м. Збараж – 4
• с. Гніздичне – 1
• с. Федьківці – 2
• с. Бутин – 2
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 4
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 1
• с. Козлів – 1
• с. Дибще – 1
• с. Щепанів – 1
Кременецький район (1 особа):
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (1 особа):
• с. Снігурівка – 4
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 2
• с. Мовчанівка – 1
• с. Скорики – 1
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мужилів – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 15
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 1
• с. Лучка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Мар’янівка – 2
Чортківський район (38 осіб):
• м. Чортків – 17
• с. Товстеньке – 1
• с. Ридодоби – 1
• с. Ягільниця – 2
• смт Заводське – 3
• с. Шманьківчики – 2
• с. Косів – 2
• сел. Нагірянка – 1
• с. Білобожниця – 5
• с. Стара Ягільниця – 1
• с. Скородинці – 2
• с. Звиняч – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Потуторів – 3
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