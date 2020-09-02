На Тернопільщині за добу підтверджено 200 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

На жаль, четверо людей померли. Це чоловік віком 71 рік та 70-річна жінка з Тернополя, 85 річна жителька Бережанського району та 86-річна Кременчанка.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (34 особи)

Бережанський район (15 осіб):

• м. Бережани –10

• с. Рогачин – 1

• с. Волиця – 1

• с. Котів – 1

• с. Підвисоке – 1

• с. Літятин – 1

Борщівський район (19 осіб):

• м. Борщів – 7

• с. Іванків – 1

• с. Худиківці – 2

• с. Шершенівка – 2

• с. Пищатинці – 2

• с. Стрілківці – 1

• с. Ланівці – 1

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Лосяч – 1

Бучацький район (4 особи):

• с. Трибухівці – 2

• с. Пишківці – 1

• с. Сороки – 1

Гусятинський район (22 особи):

• м. Хоростків – 2

• м. Копичинці – 8

• смт Гусятин – 4

• с. Увисла– 1

• с. Оришківці – 1

• с. Вигода – 1

• с. Пізнанка – 2

• с. Саджівка – 2

• с. Старий Нижбірок – 1

Заліщицький район (11осіб):

• с. Нагоряни – 1

• с. Зозулинці – 1

• м. Заліщики – 3

• с. Лисівці – 1

• с. Дунів – 1

• с. Дзвиняч – 2

• с. Нирків – 1

• с. Попівці – 1

Збаразький район (12 осіб):

• с. Максимівка – 1

• смт Вишнівець – 2

• м. Збараж – 4

• с. Гніздичне – 1

• с. Федьківці – 2

• с. Бутин – 2

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 4

Козівський район (4 особи):

• смт Козова – 1

• с. Козлів – 1

• с. Дибще – 1

• с. Щепанів – 1

Кременецький район (1 особа):

• с. Підлісці – 1

Лановецький район (1 особа):

• с. Снігурівка – 4

Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 1

Підволочиський район (5 осіб):

• м. Скалат – 2

• с. Мовчанівка – 1

• с. Скорики – 1

• с. Староміщина – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Мужилів – 1

Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 15

Тернопільський район (6 осіб):

• с. Смиківці – 1

• с. Петриків – 1

• с. Лучка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Мар’янівка – 2

Чортківський район (38 осіб):

• м. Чортків – 17

• с. Товстеньке – 1

• с. Ридодоби – 1

• с. Ягільниця – 2

• смт Заводське – 3

• с. Шманьківчики – 2

• с. Косів – 2

• сел. Нагірянка – 1

• с. Білобожниця – 5

• с. Стара Ягільниця – 1

• с. Скородинці – 2

• с. Звиняч – 1

Шумський район (5 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Потуторів – 3

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