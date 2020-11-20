На Тернопільщині – два спалахи коронавірусу. Один з них – серед газовиків

Два нові спалахи коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині. «Вогнища» трапилися у Шумську і Підволочиську. Наразі там підтверджено майже тридцять нових випадків зараження. Серед хворих – люди з групи ризику.

Щодо кожного спалаху коронавірусу проводять епідемічне розслідування, щоб встановити, як потрапила хвороба до організованого колективу, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Винних у спеціальному поширенні інфекції можуть притягнути до відповідальності.

«Зараз активними в нашій області є два спалахи, один спалах стався у місті Шумськ – у підрозділі «Тернопільгазу». Там зафіксовано 14 лабораторно підтверджених випадків. Продовжує діяти спалах у Підволочиському районі у селі Галущинці – у територіальному центрі соціальних послуг. Дуже часто трапляються спалахи у соціальних установах, це викликає в нас занепокоєння, оскільки там перебувають люди з групи ризику».

Загалом від початку пандемії COVID-19 на Тернопільщині зафіксовано 17 спалахів коронавірусу. Чверть з них – у соціальних установах.