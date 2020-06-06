21 випадок захворювання коронавірусною інфекцією виявили за останню добу на Тернопільщині.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 6 червня в області зафіксовано 1255 випадків COVID-19. З них 26 – летальних, 977 людей одужало.

У лікарнях Тернополя перебуває 10 хворих на COVID-19. Восьмеро з них – у лікарні швидкої допомоги. Ще двоє – у дитячій лікарні. Стан дітей, хворих на коронавірус – середньої важкості.

Половина хворих COVID-19 – тернополяни. Ще 13 осіб у лікарнях – із підозрою на коронавірусну інфекцію.

Загалом у Тернополі від початку епідемії підтвердили COVID-19 у 148 людей. 92 тернополян одужало.

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