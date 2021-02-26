На Тернопільщині зріс рівень захворюваності на COVID-19. Другий день поспіль у регіоні фіксують понад триста випадків захворювання. Через негативні тенденції область може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки.

Минулої доби в обласному лабораторному центрі провели 815 тестувань методом ПЛР. Відтак хвороба підтвердилася майже в кожного другого. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, рівень колективного імунітету наразі недостатній, щоб стримувати поширення хвороби.

«Наявний колективний імунітет зараз суттєво не впливає на епідемічну ситуацію. Але добре, що вже є імунопозитивні люди, вони вже мають певний захист. Це означає, що 35% людей вже в цьому сезоні мають шанс не захворіти на COVID-19. Хоча є люди, у яких імунна система не так спрацьовує, як в інших. Дехто може перехворіти і не здобути імунітету, тому саме ці люди хворіють повторний раз. Ми можемо спостерігати, що на сезон такого рівня імунітету людям переважно вистачає. Ми говоримо про COVID-19, як про респіраторну хворобу. Це хвороба, яка має вірус, який мутує, кожного разу змінюється. У майбутньому кожного разу в сезон треба буде щепитися».

Наразі із коронавірусом на Тернопільщині бореться майже три з половиною тисячі осіб. Близько 80% хворих долають недугу амбулаторно. Все ж, за словами лікарів, тяжких випадків останнім часом побільшало.