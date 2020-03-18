Три підозри на коронавірус досліджують епідеміологи на Тернопільщині. Від початку березня зареєстровано 12 таких випадків, втім коронавірус у них не підтвердився.

Як повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев, за результатами вірусологічних досліджень знято підозру COVID-19 у 7 випадках. «Встановлено діагноз: грип В – у 5 випадках, грип А – 2 випадках. Один випадок – зміна діагнозу при поступленні в інфекційний стаціонар (ГРВІ). 3 випадки залишається під підозрою».

Нагадаємо, наразі в Україні підтверджено 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2). За інформацією Центру громадського здоров’я, зареєстровано два летальних випадки: у Житомирській і Чернівецькій областях. Учора в Чернівцях померла 33-річна жінка, яка мала і супутні захворювання. Також у Чернівцях вірус підхопило двоє малюків, віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Софія Романська