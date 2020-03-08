У селі Новосілка, Підволочиського району, що на Тернопільщині, місцева жителька відзняла відео, як горить частина лісу, неподалік місцевого кар’єру.

На відео видно, як вогонь миттю перекинувся з сухої трави на дерева та чагарники і міг зайнятися ліс. Місцева жінка, яка вийшла з дитиною гуляти, побачила дим та вогонь та викликала рятувальників. Пожежники впевнені, що хтось підпал зробив спеціально, пише інтернет-видання Тернополяни.

На місце події виїхала одна пожежна машина, рятувальники оперативно ліквідували займання. Згодом приїхали правоохоронці.

Місцева жителька впевнена, що таким чином хочуть забрати у місцевих жителів 17 гектарів лісу під кар’єр, просто спаливши дерева.

Нагадаємо, місцевий кар’єр є частиною структури “Індустріального союзу Донбасу”, власником якого є Сергій Олексійович Тарута.

Сергій Тарута відомий політик, бізнесмен, екс-власник футбольного клубу “Металург” та голова ради директорів компанії “Індустріальний союз Донбасу”. На початку 2010 року 50 відсотків плюс дві акції корпорації “Індустріальний союз Донбасу” придбав пул російських інвесторів.