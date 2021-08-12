На Тернопільщині додалося ще півсотні хворих на COVID-19

52 нових випадки COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За інформацією обласного лабораторного центру, це на 15 хворих більше, ніж попереднього дня.

Протягом двох тижнів в області зберігаються негативні тенденції із COVID-19. Хворобу виявляють переважно у молоді та людей середнього віку.

“За два останні тижні зберігається тенденція до збільшення захворюваності. У місті Тернополі виявлено 88 лабораторно підтверджених випадків за останніх десять днів. Якщо звернути увагу на структуру захворілих, то медиків серед них — два випадки, четверо хворих дітей, віковий ценз — до 17 років; у віковій категорії 18 — 29 років виявили 30 хворих осіб, 30-49 років — 30 випадків захворювання. Інтенсивний показник захворюваності по місту Тернополю складає 43,2, при загальнообласному 20,5”, – каже в. о. директора лабораторного центру Юрій Дементєв.

Наразі у лікувальних закладах Тернополя перебуває майже три десятки хворих із COVID-19. Чверть з них використовує кисневу підтримку.