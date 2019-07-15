Майже добу тривали пошуки малолітнього жителя села Пізнанка Гусятинського району. На щастя, дитину знайшли живою та неушкодженою за декілька кілометрів від дому.

Повідомлення про зникнення хлопчика надійшло 13 липня близько 22 години від батьків. За їхніми словами, син пішов з дому ще в обід, залишивши мобільний телефон, та прихопивши з собою гроші.

По тривозі був піднятий весь особовий склад місцевого відділу поліції, повідомляють в ГУ НП. Востаннє хлопця бачили у сусідньому Підволочиському районі – в селі Поділля. Сільський голова з громадою зголосилися долучитися до пошукових заходів. Добровольці спільно з поліцейськими та іншими екстреними службами прочісували прилеглу територію, ходили по закинутих будинках. Малолітнього втікача знайшли наступного дня за декілька кілометрів від його помешкання.

Впевнившись, що з хлопчиком усе гаразд, поліцейські повернули його до домівки. З ним та дорослими членами родини провели профілактичну бесіду.