Близько трьохсот нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині вчора.

Як повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, захворюваність на COVID-19 у регіоні знижується понад три тижні поспіль.

Тенденції стабілізації захворюваності епідеміологи прогнозують до Різдвяних свят. Втім, погіршити ситуацію може поява нових штамів коронавірусу. «Прогнозуємо подальше зниження захворюваності. Передпікових рівнів ми можемо досягнути не раніше, аніж через півтора місяця. Зниження захворюваності спостерігатиметься далі, але це відбуватиметься дуже поступово. Це пов’язано із тим, що відбулася оця зміна в геномі вірусу, що циркулює, і, на жаль, імунні прошарки є, на жаль, такими, що ще не можуть впливати на ситуацію. Кількість людей, які отримали повний курс вакцинації є недостатнім, щоб зупинити поширення хвороби. Це має вплив на інтенсивність епідпроцесу, але цього не достатньо, щоб припинити його на загал», – зазначає Володимир Паничев.

Додамо, за тиждень в Україні рівень захворюваності скоротився на 20%, а рівень госпіталізацій — на 19%.