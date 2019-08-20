Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 2 млрд 115 млн 964,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 407 млн 828,1 тис. грн більше, ніж у минулому році.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 536 млн 519,7 тис. грн цього платежу. Місцеві скарбниці поповнились на 1 млрд 579 млн 444,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Лише у липні цього року на теренах Тернопілля сплатили 318 млн 973,5 тис. грн даного платежу.

Варто мати на увазі, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, і іноземні доходи, так і фізособи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

До речі, податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в надходженнях цього платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці – одне із пріоритетних завдань фіскальної службт. Серед вжитих заходів – роз’яснювальна та контрольно-перевірочна робота, застосована до суб’єктів господарювання, де існують ризики порушення законодавства про оплату праці та мінімізації сплати податкових платежів.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області