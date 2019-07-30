Розпочато кримінальне провадження щодо громадянина, який незаконно змінив цільове призначення земельної ділянки

Кременецькою місцевою прокуратурою виявлено факт безгосподарного використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що спричинило виведення її з сільськогосподарського обороту.

Встановлено, що в одному із сіл Збаразького району на земельній ділянці приватної власності площею0,3694 га, з цільовим призначенням – для ведення особистогоселянського господарства, її власником було знято родючий шар ґрунту і створено там штучну водойму.

Незаконні дії особи призвели до зміни рельєфу, внаслідок чого стало неможливим використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.Розпочато кримінальне провадження за ст.254 КК України.