На Тернопільщині до дистанційного навчання долучилося 3875 учнів з південно-східних областей. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. До закладів професійної освіти приєдналося 385 студентів.

Вищі навчальні заклади Тернопільщини також приймають студентів з регіонів, де тривають активні бойові дії. Вони можуть дистанційно проходити освітні програми з різних спеціальностей. «Цифра, щодо кількості дітей, які долучаються до навчання у Тернопільській області, щодня змінюється. Інтенсивність приїзду внутрішньо переміщених осіб, а саме дітей на територію Тернопільської області дещо зменшилася. Станом на сьогодні ми маємо 3875 внутрішньо переміщених учнів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. Також ми маємо 385 учнів, які навчаються у закладах професійної освіти і на цей час тимчасово проживають на території Тернопільської області. Також ми маємо більше 600 студентів, які беруть участь в освітньому процесі у вищих навчальних закладах. Студенти отримають ті знання, які необхідні з того чи іншого напрямку», – зазначила Ольга Хома.

Загалом в освітньому процесі у вищих навчальних закладах Тернопільщини беруть участь понад 600 студентів, які приїхали з південно-східних областей.