Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти підприємницької діяльності Тернопілля сплатили до Державного бюджету України 643,5 млн грн податку на додану вартість.

Про це повідомляє Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з відповідним минулорічним періодом надходження цього платежу зросли на 41,8 млн грн або 6,9 відсотка.

Лише у липні бізнес нашого краю спрямував 83,1 млн грн податку на додану вартість до скарбниці нашої держави.

На теренах Тернопільщини було 3 070 суб’єктів господарювання – платників ПДВ на початок серпня цього року. Найбільше їх зареєстровано у місті Тернополі – 1 467 осіб. Трохи менше платників ПДВ було у Тернопільському районі, Теребовлянщині та Збаражчині, а це відповідно 371, 143, та 121 суб’єкт підприємницької діяльності.