На Тернопільщині для школярів проведуть навчання з термінової евакуації під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, наразі триває перевірка шкіл щодо наявності укриття.

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Навчальний рік на Тернопільщині за сприятливої ситуації розпочнеться з вересня. Втім, очні заняття можливі лише у тих закладах, де будуть облаштовані якісні укриття.

«Докладаємо зусиль, щоб навчальний процес в області розпочався з 1 вересня і в очному форматі. Ми з ДСНС перевіряємо всі заклади освіти, вони повинні мати безпечні укриття на випадок ракетної небезпеки повітряної тривоги під час навчання. Буде проводитися навчання з дітьми, які будуть навчатися в школах для того, щоб швидко відпрацювати механізми, а також шляхи евакуації під час повітряних тривог. До роботи також долучаються голови громад», – зазначив Володимир Труш.

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Додамо, під час повітряної тривоги учні та працівники шкіл повинні перебувати в укриттях. За це відповідатимуть керівники навчальних закладів.