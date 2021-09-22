Спортивний день організували для дітей у селі Лисичинці Скориківської громади. Там зібрались дівчата і хлопці із трьох навчальних закладів, щоб провести час з користю для здоров’я та покращити фізичну форму.

Діти могли вибрати собі той вид рухової активності, який їм до вподоби. Старти тривали більше години, а учасники дійства переходили від однієї естафети до іншої. “Гарна ініціатива — залучати дітей до спорту з раннього дитинства. День не пройшов дарма. Малеча дуже надихнулася. Плануємо організувати в селі спортивні гуртки. Адже спорт — це не лише про здоров’я, а й загалом про успіх в житті. Вдячні організаторам за гарний день і гарну ініціативу”, – каже жителька громади Уляна Борик.

Після змагань усі хлопці та дівчата отримали сувенірну продукцію з логотипом «Спорт для всіх» від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення. Переможцям змагань вручили подарунки.