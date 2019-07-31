Іноземний літній табір влаштували для дітей-сиріт на Тернопільщині. Організовують його волонтери з Голландії, які спеціально приїхали до нашого краю.

Як розповів керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко, літні табори за участю іноземців проводять для дітей-сиріт на Тернопільщині десять років поспіль.

«Завдяки тісній співпраці нашого Фонду, щорічно активні волонтери з організації Walo group (Нідерланди) приїжджають на Україну, щоб поділитись своїм досвідом таборування та зробити яскраві канікули для дітей. Такі візити волонтерів в Україну завжди є очікувані для дітей, котрі чекають на увагу, спілкування, веселий спільний час, а найголовніше – новизну, яку везуть молоді люди з іншої країни. Саме така співпраця є дуже важливою для нас, оскільки мова йде про дітей і їхнє краще майбутнє, де б вони не були», – розповідають у благодійному фонді «Майбутнє сиріт».

Цього року 10-ти денний літній табір для дітей-сиріт організовують у Кременецькому санаторії. Малеча перебуватиме там до 9 серпня.

Софія Романська



