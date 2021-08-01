“Веселі канікули з Богом” організували у Бережанах. Табір зібрав дітей від 6 до 16 років. Малечі влаштували цікаву та корисну програму, поєднання розваг і християнської науки від священників.

Протягом тижня з дітьми та юнацтвом займалися волонтери-аніматори Бережанського деканату Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ, а також актори театру-студії “Взори”. У програмі табору: ігри, банси, спортивні естафети. В ігровій формі малеча дізнавалася про Бога, церкву і своє місце у ній. “Рада, що моя дитина могла долучитися до такого табору. Тут вона знайомиться з християнською наукою, дізнається більше про християнські цінності. І разом з цим цікаво, активно проводить час. Програма досить насичена. Вдячна організаторам за такий чудовий табір у нашому місті. Донька кожного дня з великим задоволенням приходила”, – каже жителька Бережан Олеся Гурик.

Табір «Веселі канікули з Богом» вже став традиційним у Тернополі та у районах області. Заняття допомагають виховати в молодому поколінні християнські чесноти, більше дізнатися про свою церкву.