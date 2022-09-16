Боротися із ворогом нашим захисникам допомагають не лише дорослі, але й діти. Маленькі українці виготовляють прикраси і випікають смаколики, дають імпровізовані концерти і жертвують на армію кишенькові гроші.
Про черговий випадок такої допомоги розповів відомий волонтер, батько Героя Небесної сотні Устима Голоднюка.
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У штаб національного спротиву Збаразького району, який очолює Володимир Голоднюк, прийшла маленька збаражчанка і принесла гроші, які знайшла на вулиці.
“Дівчинка Єва знайшла на вулиці 200 гривень, попитала чиї і не знайшовши господаря, принесла їх на армію.
Все буде Україна!
Дякуємо тобі Єво!”, – написав пан Володимир.
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