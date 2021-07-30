На Тернопільщині дівчина випала з мікроавтобуса на ходу

ДТП сталася у Чортківському районі. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 21-річна пасажирка мікроавтобуса.

Подія трапилася близько 20.30 між селами Переволока та Старі Петликівці Бучацької міської громади, повідомляють у поліції.

Попередньо відомо, дівчина травмувалася внаслідок падіння з салону транспортного засобу. За яких саме обставин – поліцейські з’ясовують.

Відомості за фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.