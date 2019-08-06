За сім місяців цього року на Тернопільщині з дому зникло 110 дітей, тоді коли за січень-липень 2018-го ця цифра менша – лише 44 випадків.

Причини втеч, каже начальник відділу ювенальної превенції Петро Тихович, були різні, як і вік – від трьох до вісімнадцяти років.

– Із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти тікають, щоб змінити своє життя на краще. Не виключення і діти з благополучних сімей. Вони йдуть із дому в пошуках пригод або щоб довести батькам свою самостійність. Ще одна причина втеч – соціальне сирітство та недостатня увага до дітей. Найчастіше тікають із дому дівчатка 14-18 років.

Дев’яносто п’ять відсотків втікачів правоохоронці повернули додому менше як за добу. П’ятнадцять фактів про зникнення дітей внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки на пошуки неповнолітніх знадобилося більше 24 годин.

– Нерідко з дому тікають жінки і забирають із собою дітей. Причина такого вчинку – насилля в сім’ї. Багато малолітніх покидають житло через пиятику батьків. Бували випадки і втечі через “перше” кохання.

Замкнутість, агресивність, ігнорування батьків і їхніх прохань, небажання перебувати тривалий час удома – усі ці зміни в поведінці дитини можуть свідчити про проблеми чи складнощі у житті неповнолітніх.

Батькам, у яких дитина в підлітковому віці почала маніпулювати і погрожувати втечею з дому, не слід пропускати це мимо себе, а залучити обов’язково сімейного або дитячого психолога. Краще попередити, ніж переживати гострі ситуації.