Вареники для українських захисників почали ліпити діти у селах Осташівці та Данилівці на Тернопільщині. Підтримали добру справу також колективи навчальних закладів.

Вареники готують за різними рецептами. Волонтери доставляють їх бійцям у готовому вигляді.

«Щира подяка нашим справжнім українцям, які не на мить не забувають про наших захисників, а особлива подяка дітям, які долучаються до благодійної справи. За ініціативи волонтера з Осташівців Володимира Хохолика, без вагань активно долучилися колективом школи разом з мешканцями до приготування вареників для наших дорогих захисників! Сьогодні, як ніколи важливо підтримати тих, хто жертвує собою заради України!. Вдячні усім, хто відгукується заради цієї доброї справи», – зазначив волонтер Володимир Мосейко.

Додамо, тернопільські волонтери допомагають українським військовим від початку військових дій на Східній Україні. Наразі вони готуються до чергової поїздки в зону ООС.