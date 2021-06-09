Діти, які не отримали профілактичних щеплень, не мають права відвідувати дитячі колективи, зокрема школи і дитсадки.

Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС області. Винятки можливі лише для дітей, яких не вакцинували через медичні протипоказання.

За інформацією Мінюсту, відмова допускати дітей до колективів не порушує право на освіту. Серед альтернативних варіантів — дистанційна освіта або навчання вдома. “Верховний суд показав всім, що на сьогоднішній день право на освіту стоїть трошки дальше права на охорону здоров’я, і тому постановлено, що всі діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, повинні бути щеплені. Плануємо до першого вересня в рази зменшити кількість дітей, які є на сьогодні нещеплені. Вони не зможуть відвідувати школу з 1 вересня. Є нещепленими ті діти, які мають протипокази. Ситуація в місті є керованою, профілактичні щеплення проводяться на 6 педіатричних філіалах міста щоденно. Ми проводимо їх за датою народження. І коли будемо оформляти форму 086, а це форма для загальноосвітнього навчального закладу, для тих, хто першого вересня йдуть до школи. У цій довідці будемо вказувати, чи дитина щеплена повністю”, – зазначив заступник директора міської дитячої лікарні Володимир Кучма.

Додамо, сьогодні у Тернополі майже півтисячі дітей не мають необхідних щеплень і навчаються в школах. В області таких дітей кілька тисяч. До вересня їм необхідно вакцинуватися. У протилежному — школярі не зможуть відвідувати навчальні заклади. Про необхідність щеплень батькам нагадуватимуть СМС-повідомлення.