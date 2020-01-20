В області стартував другий етап повернення дітей з інтернатних закладів. Малечі планують забезпечити сімейні форми виховання. Цього року на сиріт з державного бюджету виділено у півтора рази більше грошей, ніж минулоріч.

Упродовж 2019-го року в інтернатах області дітей поменшало на чверть, – розповідає начальник служби у справах дітей ОДА Ростислав Дрозд.

«Діти були влаштовані у сімейні форми виховання. Це стало можливим завдяки проведення оцінки сімейної ситуації на здатність батьків забезпечувати потреби дитини. Держбюджетом-2020 передбачено збільшення виплат на: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання на 48%, у тому числі на придбання житла для дітей-сиріт; розширення програми реабілітації дітей з інвалідністю; підвищення виплат на дітей з малозабезпечених сімей; підтримку програм розвитку соціальних послуг в ОТГ. Передбачене зменшення кількості дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання, на 20% у 2020 р. та на 20% у 2021 р. У 2021 р. 92% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повинні перебувати у сімейних формах виховання, а у 2021 р. – 93% таких дітей».

Цього року в об’єднаних територіальних громадах будуть створені служби у справах сім’ї, які стежитимуть за умовами виховання дітей. Також запровадять посади фахівців із соціальної роботи, які допомагають прийомним батькам і дітям.

Софія Романська