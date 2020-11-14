Обмеження «карантину вихідного дня» діятимуть на Тернопільщині. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС. Стежитимуть за виконанням вимог поліція, муніципальна інспекція, органи місцевого самоврядування.

Нині з COVID-19 на Тернопільщині бореться понад чотири тисячі людей. 747 осіб – у тяжкому та середньому станах, – розповідає начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

«Карантин вихідного дня» запроваджують, щоб уникнути перевантаження медичної системи краю та перервати ланцюг передачі інфекції. «У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 747 осіб, з них: 553 з коронавірусом, 194 особи – на кисневій масці, 99 на кисневому концентраторі. До апарату штучної вентиляції підключено 20 осіб. 194 особи – з підозрою. За останню добу госпіталізовано 36 осіб з коронавірусною інфекцією, зареєтровано 53 підозри».

Згідно з рішенням регіональної комісії з ТЕБ та НС, у період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 хвилин понеділка в області заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, ТРЦ, робота магазинів, окрім продуктових; робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо); діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Обмеження діятимуть у вихідні до 30 листопада.

Нагадаємо, у Тернополі “карантин вихідного дня” запроваджувати не будуть. Таке рішення прийняла влада міста.