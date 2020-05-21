Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Тернопільської області. Відтак у краї діятиме 55 ОТГ, восени у них пройдуть вибори.

Затверджений перспективний план охоплює 100% території. Втім, деякі дрібні ОТГ втратили шанс на повноцінне існування, їх приєднали до більш потужних громад.

«Затверджений перспективний план Тернопільської області, який охоплює уже всю територію, передбачає утворення 55 територіальних громад. Нині у нашій області функціонує 54 ОТГ. У процесі розробки перспективного плану передбачено, що частина малочисельних громад об’єднуються із сусідніми більш потужними громадами. Проектна Киданецька об`єднана територіальна громада, яка не реалізувала своє право, але була передбачена перспективним планом, в останній редакції документу пропонується до включення в Збаразьку міську об`єднану територіальну громаду. Також передбачено, що частина малочисельних громад об`єднуються із сусідніми, більш потужними. Ще має утворитися 11 нових, які були передбачені планом. Це, зокрема, відбуватиметься навколо міст обласного значення та районних центрів», – пояснив директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації Володимир Харченко.

Наразі на Тернопільщині функціонує 54 об`єднані територіальні громади. Відповідно до перспективного плану, до осені буде сформована ще одна громада.

Софія Романська