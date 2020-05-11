На Тернопільщині готують 43 пункти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. За попередньою інформацією МОН, тестування проходитиме з 25 червня по 17 липня.

До 18 травня абітурієнти можуть змінити місце складання ЗНО. Цього року пункти тестування діятимуть в містах обласного значення і в районних центрах. Їхню кількість збільшили через карантин.

“Будемо старатися по максимуму сформувати пункти тестування у районних центрах, щоб абітурієнтам із сільської місцевості було недалеко добиратися. Під час формування пунктів тестування будемо намагатися зменшити ті відстані, які учасникам доведеться долати на ЗНО. Навчальні програми ЗНО будуть відмінні від минулорічних, тобто окремі завдання будуть змінені. Ознайомитися з деякими завданнями можна буде під час пробного ЗНО, яке відбудеться, хоча конкретних дат ми ще не маємо. У нашій області зареєструвалося понад десять тисяч учасників тестування на українську мову та літературу, понад три з половиною тисячі — з математики, більше восьми тисяч з історії України, понад дві з половиною тисячі — з англійської мови, з географії — більше п’яти тисяч, понад дві тисячі — з біології, найменша кількість з німецької, французької, іспанської мов”, – розповідає відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, через епідемічну ситуацію учасники ЗНО-2020 будуть змушені використовувати на тестуванні захисні маски та рукавички. Також між абітурієнтами повинні забезпечити півтораметрові відстані.

Софія Романська