До кінця осені деякі овочі можуть подешевшати. За прогнозами підприємців, знизяться ціни на картоплю, червоні буряки, капусту.

Цього року аграрії зібрали добрий врожай овочів. Це сприятиме пом’якшенню цін, – каже підприємиця Ольга Кушнірчук. Тенденції зі зниження вартості сільськогосподарської продукції вже розпочалися.

«Ми бачимо, що картопля вже трохи здешевшала. Роздрібна ціна в середньому становить 8-10 грн. Ми очікуємо, що далі ціни ще трохи знизяться. Те ж саме стосується капусти, моркви, цибулі та інших овочів. На ринку таку продукцію реалізовують не тільки холдинги, а й домашні роздрібні господарства. Продукції представлено досить багато, попит поки не надто високий, тож очікуємо зниження цін».

За інфорамції Мінагрополітики, окрім овочів на українських ринках і в магазинах дещо здешевшають крупи українського виробника.