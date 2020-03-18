Повідомлення про нещасний випадок надійшло до правоохоронців Кременецького відділу поліції від сільського голови села Крижі.

Він повідомив, що під час господарських робіт смертельно травмувався місцевий мешканець.

Працівники поліції виїхали на місце події та з’ясували, що житель села на подвір’ї родичів зрізав сухе дерево. Воно після обрізки впало просто на чоловіка. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – потерпілий помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.