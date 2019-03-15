14 березня на номер екстреного виклику «101» надійшли 2 повідомлення про небезпечні знахідки: 6 артилерійських снарядів, калібром 76 мм, часів Другої світової війни виявлено в лісопосадці, поблизу с. Чумалі Збаразького району; ще один артснаряд, калібром 152 мм виявлено поблизу с. Гарбузів Зборівського району.

Цього ж дня, фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області працювали над знешкодженням застарілих боєприпасів, виявлених раніше в Зборівському районі.

Зокрема, на території домогосподарства в с. Сировари ними вилучено 2 артилерійських снаряди, калібром 76 та 105 мм, а в полі, поблизу села с. Богданівка – 2 мінометні міни, калібром 82 мм. Вибухонебезпечні знахідки знищені в безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.