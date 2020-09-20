У Патрульній поліції області оголосили черговий набір. Серед вимог до кандидатів — повна загальна середня освіта, наявність посвідчення водія категорії “В”, молодий вік — від 18 до 40 років.

Від потенційних поліцейських чекають готовності до служби у будь-якому місті України у разі такої необхідності. Також обіцяють заробітну плату від 11 200 гривень, можливості для кар’єрного зростання, отримання вищої освіти у навчальних закладах системи МВС за державним замовленням.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, завдяки поєднанню навчання з практикою, професійний рівень патрульних поліцейських підвищується.

«У нас є патрульні, які працюють від трьох років і більше, вважаю що вони достатньо професійні для роботи в Патрульній поліції. Молоді поліцейські, які тільки починають свою службу, постійно підвищують свій професійний рівень. Вважаю: чим більше практики, то буде більше результату. Охочих працювати у Патрульній поліції, запрошуємо взяти участь у конкурсі. Долучайтеся до нашої дружньої родини і змінюйте країну на краще».

Софія Романська