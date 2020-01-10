Атмосферний фронт на Західній Україні принесе дощі, мокрий сніг і нічні заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. В комплексі – ці погодні явища зумовлюватимуть ожеледицю, що ускладнюватиме ситуацію на автошляхах.

Загалом в Україні температурні показники поступово підвищуватимуться, але найближчої ночі слід чекати заморозків, – зазначає Наталка Діденко.

«Вночі температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а завтра вдень знову нічого нового: 0+5 градусів. Циклон з центром недалеко від Данії зашле 10 січня в Україну свій атмосферний фронт. Його дари традиційні: дощ та мокрий сніг. Опади в п‘ятницю найбільш ймовірні в західних областях. Вітер очікується південно-західним, помірним. Надалі якихось особливих змін у такій синоптичній ситуації не видно – хмари, прояснення, мляві ‘плюси‘, сирість і дуже мало білого кольору. Хіба якоїсь ночі пощастить позаміським деревам з памороззю, якщо буде достатньо вологи і невеликого морозцю».

Отже, після Різдвяних свят на Тернопільщині передбачають хвилю потепління. Однак через вологість відчуття холоду може посилюватися. Така ситуація може сприяти активності вірусам. Тож епідеміологи радять тепло одягатися, правильно харчуватися і дбати про повноцінний сон.

Софія Романська