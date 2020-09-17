На Тернопільщині тривають масштабні пожежі сухої рослинності.

Так, 16 вересня пожежа сухої трави та пожнивних залишків на відкритій території на площі орієнтовно 2 га виникла у селі Бенева Теребовлянського району.

Того ж дня у селі Зелений Гай Заліщицького району горіла суха трава та чагарники на площі орієнтовно 2 га. Приблизно гектар трави і чагарників знищив вогонь і у Щитівцях цього ж району.

Надвечір у селі Плотича Козівського району виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,007 га. А перед опівніччю трава і сміття горіли у селі Кобиловолоки Теребовлянського району.

Усі пожежі ліквідовані бійцями ДСНС.