На Тернопільщині далі дощитиме, але потеплішає

На Тернопільщині далі дощитиме. За прогнозами синоптиків, нестійкі погодні умови протримаються до кінця тижня. Втім, температурні показники поступово підвищуватимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, з впливом атмосферних фронтів по території області пройдуть дощі різної інтенсивності та кількості. Денні температурні показники будуть зростати. 13 червня стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20° тепла.

«Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову відновлюються високі градуси. Надалі по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжішим. У середу короткочасні грозові дощі обіцяють бути на заході України. Перспектива подальша – підвищення температури повітря», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, ближче до вихідних у краї очікується повернення справжнього літнього тепла.