220 нових випадків коронавірусної хвороби підтвердили на Тернопільщині минулої доби. Після відносної стабілізації епідемічної ситуації у краї повернулася негативна тенденція COVID-19.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 600 досліджень методом ПЛР. COVID-19 виявили у кожного третього.

«Показники захворюваності залишаються на високих цифрах. Дехто може сказати, що раніше реєструвалися 300 – 400 випадків. Зараз 100 – 200. Але це є абсолютні цифри. Якщо говорити у відсотковому відношенні, то в нас, як було 30% позитивних від відібраного матеріалу, так воно і залишилося. Ми спостерігаємо те, що кожного дня у нас реєструється 4-5 летальних випадків. А це в основному випадки, зареєстровані в закладах охорони здоров’я. Це означає те, що люди були вдома, не зверталися за медичною допомогою, до лікарні потрапляли в більш важчому стані, коли вже медичну допомогу не завжди можна надати», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Учора в області зареєстрували два летальних випадки від COVID-19. У Шумському районі помер 88-річний чоловік, а в Тернополі – 52-річний. Загальне число смертей від коронавірусу сягнуло 544.