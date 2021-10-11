233 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, протягом доби провели близько 600 ПЛР-досліджень. Відтак хворобу виявили у кожного третього протестованого.

Другий тиждень поспіль на Тернопільщині реєструють високий рівень COVID-19. Як зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев, регіон потрапив у сезонний підйом захворюваності. Ускладнює ситуацію активність вірусів грипу та ГРВІ.

“Ми вступили у сезонний підйом захворюваності. Початок захворювання на COVID-19 часто нагадує ГРВІ, більшість людей не налаштовані серйозно сприймати цю недугу. Звернення за медичною допомогою відбувається в більш пізній період, що тягне за собою певні наслідки. Окрім цього, бачимо, щоб більшає також хворих на грип і ГРВІ, що пов’язано із сезонністю”.

За прогнозами епідеміологів, тенденції з ускладнення епідемічної ситуації продовжуватимуться до листопада. А наприкінці осені можливий пік захворюваності. Відтак жителів краю просять вакцинуватися та дотримуватися визначених карантинних правил.

Нагадаємо, Тернопільщина потрапила до “помаранчевої” зони карантину. Тут будуть застосовуватися обмеження «жовтого» рівня. Додаткові обмеження на свій розсуд зможуть вводити органи місцевої влади.