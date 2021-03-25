COVID-19 поширюється у школах області. Хворих масово виявляють і серед школярів, і серед вчителів.

Минулого тижня COVID-19 діагностували у двохсот учнів та двохсот вчителів. Класи, які контактували з хворими, перейшли на самоізоляцію або дистанційне навчання.

“Окремі класи перебувають на самоізоляції у зв’язку з тим, що хтось із дітей захворів. Також у нас було ряд навчальних закладів, де хворіли педагогічні працівники. Це вчителі, які читали предмети у багатьох класах. Через це в окремих класах було запроваджено дистанційне навчання. Рішення щодо запровадження дистанційного навчання приймають керівники навчальних закладів. Хочу зазначити, що спостерігається тенденція щодо збільшення захворюваності як серед педагогічних працівників, так і серед дітей, у таких випадках ми рекомендуємо переходити на дистанційне навчання, особливо це стосується громад, де найгірша епідемічна ситуація”, – розповідає начальниця управління освіти та науки області Ольга Хома.

Додамо, цього тижня у тернопільських школах розпочалися весняні канікули. Їх вирішили зробити на тиждень раніше через складну епідемічну ситуацію, а протягом наступного тижня у старших класах діятиме дистанційне навчання.