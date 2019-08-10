Вихідними нас чекає чудова літня погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температурні показники сягатимуть тридцяти градусів вище нуля. Втім, подекуди можливі короткочасні дощі, але переважно в регіоні зберігатиметься суха ясна погода.

Високі температурні показники сприятимуть відпочинку біля водойм, а також прогулянкам у вечірню пору, – каже Наталка Діденко. Завадити можуть хіба що короткочасні опади.

«10 серпня антициклон зумовить майже скрізь сонце та комфортну температуру повітря, +24 +29 градусів. 11 серпня температура повітря трохи підвищиться, +26 +32 градуси. У неділю у більшості областей також переважатиме сонячна погода. Проте тримаємо фасон – ні дня без дощу!

У західних та північних областях є ймовірність короткочасних дощів та гроз. Але все ж сонця буде більше».

За попередніми прогнозами, наступного тижня жителів Тернопільщини чекає шалена спека – понад 30 градусів вище нуля.

Софія Романська