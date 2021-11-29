Прикрий випадок стався 27 листопада у селі Покропивна Козлівської територіальної громади Тернопільського району.

Рятувальники і медики надавали допомогу мешканцю Козови, ногу якого затиснуло у кукурудзяній жатці зернозбирального комбайна. Про це повідомляють у ДСНС.

Після проведених заходів із деблокування, потерпілого було врятовано і передано працівникам екстреної медичної допомоги та в подальшому, з діагнозом “травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, травматичний шок”, госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню.