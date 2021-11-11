На Тернопільщині чоловік знімав на відео, як у його дружину кидають палицями

У Лановецькому районі на Тернопільщині через неприязнь побилися дві жінки.

Про це йдеться у рішенні Лановецького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Так, підозрювана кинула дерев`яну палицю в сторону потерпілої, внаслідок чого палиця попала в праве стегно останній. В результаті умисних протиправних дій потерпіла отримала тілесні ушкодження, а саме: садно правого стегна, яке за ступенем тяжкості відноситься до легких тілесних ушкоджень.

У суді підозрювана свою вину визнала частково, зазначивши, що в обідню пору в них виник на вулиці конфлікт, який продовжився в садку. Вона взяла палки від квітів і кинула в сторону потерпілої 2 чи 3 рази. При цьому, вона не впевнена, що попала в потерпілу, а синець в неї міг бути і до того.

Чоловік потерпілої ж все знімав на камеру і тільки після того викликав поліцію. Суд визнав підозрювану винною та присудив їй 680 (шістсот вісімдесят) гривень штрафу.