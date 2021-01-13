У Козівській районній лікарні померла 49-річна фельдшер з села Плотича, що на Тернопільщині – Ірина Грудновська.

За даними медиків, 8 січня до них у лікарню привезли жінку із травмою голови.

Попередньо стало відомо, що 49-річна Ірина Грундовська потерпіла вдома від насильства чоловіка.

8 січня чоловік фельдшера прийшов додому напідпитку, а жінку вдома не застав, коли ж вона повернулася, то розсердився і вдарив її по голові товкачкою, якою мнув картоплю для худоби. Жінка впала та знепритомінла.

Чоловік викликав швидку, у лікарні намагалися врятувати життя 49-річній жінці, та на жаль не вдалося.

Похорон фельдшера відбудеться, завтра, 13 січня о 11 годині, пише Файне місто.

Чоловік у скоєному зізнався, його затримали правоохоронці.