Чужу людину у власному помешканні застав житель Почаєва. Чоловік, повернувшись додому, побачив, що з горища злазить невідома особа. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Завершилася сварка ножовими пораненнями зі смертельним наслідком.

Як розповіли у поліції, подія трапилася 16 грудня. В чергову частину Кременецького відділу поліції зателефонував чоловік і повідомив, що у власному будинку застав сторонню особа, яку він під час розбірок, поранив ножем.

Викликав господар помешкання і швидку допомогу. За словами власника будинку, невідома особа напала на нього і він, захищаючись, схопив перше, що потрапило під руку, та почав відбиватися від нападника.

На момент проникнення у будинку була сестра чоловіка, але вона не почула, що в домі є стороння особа. Жінка покликала на допомогу сусідів.

У ході перевірки з’ясувалося, що нападник – раніше судимий за майнові злочини житель Почаєва, 1976 року народження. Чоловік помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Власник будинку у скоєному зізнається. Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 118 ККУ – Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.