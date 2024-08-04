У Тернопільській області чоловік загинув від ураження струмом, намагаючись перелізти паркан з обірваним проводом. Провід впав на огорожу після падіння дерева на повітряну лінію електропередач.

У Тернопільській області чоловік загинув від удару струмом, намагаючись перелізти паркан з обірваним проводом. Провід впав на огорожу після падіння дерева на повітряну лінію. Про це у неділю повідомили в Міненерго, передає УНН.

“Внаслідок падіння дерева на повітряну лінію обірвався провід, який упав на паркан. Чоловік, намагаючись його перелізти, наблизився на небезпечну відстань і був смертельно уражений струмом”, – розповіли в Міненерго.