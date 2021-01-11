На Тернопільщині чоловік з дружиною до смерті закатували знайомого

Умисне тяжке тілесне ушкодження, яке у ході слідства правоохоронці перекваліфікували в катування інкримінують поліцейські подружжю з Заліщиків. Вони побили і залишили на холоді свого знайомого. Чоловіка медики не врятували.

Тіло невідомого 8 січня близько 7:30 виявили перехожі. Вони викликали швидку. Потерпілого без свідомості, але зі слідами побоїв, госпіталізували в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя сорокаоднорічного чоловіка медикам не вдалося. За п’ять годин він помер.

Про чоловіка з тілесними ушкодженнями на лінію “102” повідомив черговий лікар. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили осіб, причетних до травмування чоловіка. Це – подружжя з райцентру.

За попередньою інформацією, потерпілого в гості ще 7 січня запросила сама кривдниця. Вони розпивали спиртні напої. У ході розмови жінка кілька разів вдарила гостя, а коли додому повернувся чоловік, вона пожалілася на приставання зі сторони запрошеного.

Це розізлило чоловіка і він почав бити заліщанина, а дружина допомагала. Після цього вони вивели чоловіка на вулицю і залишили. Потерпілий намагався йти, але не зміг. Його вранці знайшли люди.

Після проведення судово-медичної експертизи стало відомо, що подружжя не лише било, але й катувало гостя. На тілі експерт виявив множинні травми обличчя, тіла, ніг та рук. Проте причина смерті – переохолодження.

Подружжя у скоєному зізналося. Їм уже оголосили підозру згідно статті 127 частина 2 ККУ – катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Вирішується питання про обрання обом міри запобіжного заходу.