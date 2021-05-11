На вихідних різко побільшало алергій після укусів бджіл.

Так, 9 травня бригада швидкої виїжджала на вул. Д. Галицького, до 44-річного пацієнта. Чоловік скаржився на почервоніння усього тіла, кропив’янку, сильний свербіж, загальну слабкість, які виникли після укусу бджоли. Після наданої медичної допомоги пацієнта залишено вдома, оскільки від госпіталізації він відмовився.

10 травня бригада швидкої виїжджала у с. Микулинці, до 55-річного пацієнта. Чоловік після укусу бджоли втратив свідомість, отримав набряки тіла. Після наданої медичної допомоги пацієнта шпиталізували у Теребовлянську райлікарню.

Про це повідомляю у Центрі екстреної медичної допомоги.