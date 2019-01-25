На Тернопільщині чоловік встромив вила в жінку і… закурив

25/01/2019 Розмір тексту:

І хоча кримінальна історія мовчить, чи часом добродій не належить до Радикальної партії Олега Ляшка, в карній справі правоохоронці інкримінували нервовому молодику ч. 2 ст.125 КК України – нанесення легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров’я.

Характеризуючи ветеринара, знайомі одностайно відзначають, що до тварин він ставиться значно краще, ніж до людей. Щоправда, на відомій не тільки в Бучачі, а й за його межами агрофірмі чоловіка насамперед цінували за роботу, пише Номер один.

Утім Олексій уже декілька разів мав конфлікти із власниками своїх вухатих-рогатих пацієнтів, і навіть рік тому за вчинені побої і мордування суд оштрафував його. На жаль, кримінальний досвід та людський осуд так нічому Олексія не навчили.

Оскільки на початку вересня минулого року під вечір ветеринарний лікар знову не стримався і вступив у конфлікт із жителькою села, розташованого неподалік Бучача. Далася взнаки давня ненависть, отож вони так кричали, ображали одне одного, що сусіди вікна позачиняли. Раптом у розпал сварки на подвір’я з вилами зайшла матір молодиці і, не розібравшись, що й до чого, вступилася за доньку.

Розгніваний чоловік однією рукою схопив жінку за волосся, іншою вихопив у неї вила і штрикнув в обличчя. Із щоки бризнула кров, і пополотніла потерпіла, розмазуючи кров по обличчю, кинулась до хати. Переляканий не на жарт ветеринар із пересердя чимдалі відкинув вила та нервово закурив. Тим часом хтось із сусідів викликав «швидку» та поліцію.

Винуватець навіть не став захищатися, а повністю визнав свою провину. Відтак вироком Монастириського районного суду нервового ветеринара оштрафовано на 1 тис. 530 грн. та зобов’язано компенсувати пораненій 5 тис. грн. моральної шкоди.