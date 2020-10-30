До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевого медичного закладу про те, що до них доправлено пацієнта з ножовим пораненням. Потерпілим виявився 46-річний житель одного з сіл району.

Як з’ясувалося, чоловік отримав тілесне ушкодження в ході конфлікту із 42-річним братом. За попередніми даними, родичі не поділили обов’язків по догляду за господарством. Словесні образи спровокували бійку і молодший з братів, тримаючи в руках ніж, яким чистив картоплю, спричинив проникаюче поранення у живіт старшому. Потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину. Попередньо дії 42-річного зловмисника кваліфіковано частиною 1 статті 128 ККУ.