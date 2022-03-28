З ножовим пораненням грудної клітки до Чортківської міської лікарні потрапив 58-річний житель села Васильків Гусятинської територіальної громади. Отримані травми потерпілий отримав у ході сварки зі своїм сусідом. Повідомлення до правоохоронців надійшло від батька підозрюваного.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 м. Гусятин. Поліцейські встановили, що сусіди тривалий час знаходяться в неприязних відносинах. Того дня чоловіки зустрілися, аби вирішити суперечку. Словесний конфлікт переріс в бійку, в результаті якої один з сусідів дістав розкладний ніж й наніс іншому ножове поранення.

Після отриманих тілесних ушкоджень потерпілого доправили в медичний заклад. Медики надали жителю району необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі територіального підрозділу поліції оголосили нападнику підозру за скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зловмисика затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.