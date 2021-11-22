Інцидент стався 22 листопада близько третьох години ночі у селі Чабарівка Чортківського (колишнього Гусятинського) району.

Як повідомляють у ДСНС, місцевий житель впав у криницю завглибшки 6 м. До місця події виїхав черговий караул та працівники екстреної медичної допомоги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли людиню на поверхню, після чого передали медикам.

Чоловіка госпіталізували з діагнозом “множинні колоті, різані, рвані рани рук, шиї, грудної клітини зліва”.